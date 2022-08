Caro energia, Salvini “Subito 30 mld o rischiamo strage posti lavoro” (Di mercoledì 31 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “E' il momento per destra e sinistra di dare Subito mandato al governo per mettere in campo 30 miliardi che possano bloccare l'aumento delle bollette di luce e gas. Su queste cose non c'è tempo di litigare: diverse scuole rischiano di non riaprire, diverse case di riposo rischiano di staccare l'aria condizionata, si rischia una strage di negozi e di posti di lavoro”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, al D'Arpa Bakery & Cafe a piazza Baida per incontrare una delegazione di commercianti ed esercenti palermitani. “Durante il Covid il governo stanziò 180 miliardi di aiuti a debito per salvare l'Italia: adesso ne servono 30 oppure tra qualche mese avremo un milione di disoccupati -, aggiunge Salvini, – Lo so che sono soldi a debito, ma preferisco metterli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “E' il momento per destra e sinistra di daremandato al governo per mettere in campo 30 miliardi che possano bloccare l'aumento delle bollette di luce e gas. Su queste cose non c'è tempo di litigare: diverse scuole rischiano di non riaprire, diverse case di riposo rischiano di staccare l'aria condizionata, si rischia unadi negozi e didi”. Così il leader della Lega Matteo, al D'Arpa Bakery & Cafe a piazza Baida per incontrare una delegazione di commercianti ed esercenti palermitani. “Durante il Covid il governo stanziò 180 miliardi di aiuti a debito per salvare l'Italia: adesso ne servono 30 oppure tra qualche mese avremo un milione di disoccupati -, aggiunge, – Lo so che sono soldi a debito, ma preferisco metterli ...

gparagone : A fronte di piccole e medie imprese che rischiano la chiusura, una partecipata di Stato come @eni fa sette miliardi… - petergomezblog : Caro energia, il distretto del vetro e delle piastrelle verso il fermo: “Forni spenti in attesa che il governo inte… - LaStampa : Insegne spente di notte, niente docce calde, pc e tv a basso regime, negozi che chiudono prima: ecco come l’Europa… - infoitinterno : Lupi: “Europa unita per vincere sfida contro caro energia come già avvenuto con il Covid” - TuttoSuRoma : Caro energia, negozianti preoccupati: «Inevitabile che i consumi scendano» -