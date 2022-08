Caro energia, Salvini: “Chiederemo moratoria su distacco luce” (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “Chiederemo una moratoria sul distacco di luce e gas, come era accaduto durante il Covid”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando con il proprietario di un bar a Baida, Palermo, che ha lamentato un Caro bollente “triplicato”. “Stamattina mi sono svegliato con i messaggi di qualche industriale bresciano ad alcune famiglie che non riescono a rateizzare le bollette, ma se non paghi staccano, come un ristorante di Roma se non paghi staccano”, ha concluso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “unasuldie gas, come era accaduto durante il Covid”. Lo ha detto Matteoparlando con il proprietario di un bar a Baida, Palermo, che ha lamentato unbollente “triplicato”. “Stamattina mi sono svegliato con i messaggi di qualche industriale bresciano ad alcune famiglie che non riescono a rateizzare le bollette, ma se non paghi staccano, come un ristorante di Roma se non paghi staccano”, ha concluso. L'articolo proviene da Italia Sera.

