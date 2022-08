Caro energia, l’allarme di Confesercenti: “Stangata insostenibile” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAllarme di Confesercenti sul Caro energia. Senza un intervento immediato per attutire l’impatto degli aumenti di energia e gas – affermano dall’associazione -, le piccole imprese di turismo e terziario si troveranno a pagare nei prossimi 12 mesi una maxi-bolletta da 11 miliardi di euro, circa 8 miliardi in più rispetto ai 12 mesi precedenti. Una Stangata insostenibile, che rischia di mettere fuori mercato 90mila attività. Sulla vicenda interviene anche Confesercenti Vallo di Diano. “Il ritorno dalla ferie, purtroppo, per gli italiani segna un momento delicato a causa di vari rincari energetici – afferma la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino – . Non bisogna dimenticare che tutte le attività ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAllarme disul. Senza un intervento immediato per attutire l’impatto degli aumenti die gas – affermano dall’associazione -, le piccole imprese di turismo e terziario si troveranno a pagare nei prossimi 12 mesi una maxi-bolletta da 11 miliardi di euro, circa 8 miliardi in più rispetto ai 12 mesi precedenti. Una, che rischia di mettere fuori mercato 90mila attività. Sulla vicenda interviene ancheVallo di Diano. “Il ritorno dalla ferie, purtroppo, per gli italiani segna un momento delicato a causa di vari rincari energetici – afferma la presidente diVallo di Diano, Maria Antonietta Aquino – . Non bisogna dimenticare che tutte le attività ...

