Caro energia, l'allarme dei sindaci: 350 mln di euro o taglio dei servizi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Governo vari uno stanziamento straordinario di 350 milioni di euro «per compensare l’impennata delle nostre spese energetiche», altrimenti i sindaci «saranno costretti a tagli dolorosi dei servizi... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Governo vari uno stanziamento straordinario di 350 milioni di«per compensare l’impennata delle nostre spese energetiche», altrimenti i«saranno costretti a tagli dolorosi dei...

gparagone : A fronte di piccole e medie imprese che rischiano la chiusura, una partecipata di Stato come @eni fa sette miliardi… - petergomezblog : Caro energia, il distretto del vetro e delle piastrelle verso il fermo: “Forni spenti in attesa che il governo inte… - AnnaAscani : Questa cosa degli “appelli” è surreale. Chi ha fatto cadere Draghi invece di appellarsi agli altri dovrebbe scusars… - alexanliberoit : RT @Lollobast: Credo che il caro energia lo dovrebbe pagare esclusivamente chi è a favore delle sanzioni alla Russia e dello schieramento '… - hiboss_hiboss : RT @ultimenotizie: Il nuovo pacchetto del governo contro il caro energia troverà spazio in un decreto e non in un emendamento al dl Aiuti b… -