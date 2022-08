Caro energia, l’Ad di Ferrovie a Genova: “Al momento non sono previsti aumenti del costo dei biglietti” (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’amministratore delegato del gruppo Luigi Ferraris ha anche aggiunto che l'obiettivo previsto dal piano industriale è quello di autoprodurre a regime circa il 40 per cento dell'energia necessaria a coprire il fabbisogno delle Ferrovie. Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’amministratore delegato del gruppo Luigi Ferraris ha anche aggiunto che l'obiettivo previsto dal piano industriale è quello di autoprodurre a regime circa il 40 per cento dell'necessaria a coprire il fabbisogno delle

