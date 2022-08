Caro energia, così si spegne l’Artigianato: l’allarme e le proposte di Cna Salerno (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Non ci sono solo le grandi industrie energivore ad essere preoccupate per il Caro energia. C’è anche e soprattutto il mondo delle piccole e medie imprese artigiane, vera spina dorsale del sistema economico italiano a tremare per un futuro incerto, difficile, e soprattutto in cui la sopravvivenza delle aziende dovrà fare duri conti con i rincari. Lo sanno bene parrucchieri, estetiste, ceramisti, orafi, meccatronici, carrozzieri e tutta la categoria che trova una voce ed un grido d’allarme dai rappresentanti della Cna di Salerno. All’unisono con i vertici nazionali, anche da Salerno, l’associazione che rappresenta gli artigiani con il presidente territoriale Lucio Ronca chiede subito di estendere gli aiuti anche alle piccole imprese dell’Artigianato. Desta preoccupazione l’imminente decreto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Non ci sono solo le grandi industrie energivore ad essere preoccupate per il. C’è anche e soprattutto il mondo delle piccole e medie imprese artigiane, vera spina dorsale del sistema economico italiano a tremare per un futuro incerto, difficile, e soprattutto in cui la sopravvivenza delle aziende dovrà fare duri conti con i rincari. Lo sanno bene parrucchieri, estetiste, ceramisti, orafi, meccatronici, carrozzieri e tutta la categoria che trova una voce ed un grido d’allarme dai rappresentanti della Cna di Salerno. All’unisono con i vertici nazionali, anche da Salerno, l’associazione che rappresenta gli artigiani con il presidente territoriale Lucio Ronca chiede subito di estendere gli aiuti anche alle piccole imprese del. Desta preoccupazione l’imminente decreto ...

