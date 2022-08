Carfagna su fondi per il Sud | fondamentale blindare il 40% destinato dal Pnrr

GuglielmoIavaro : RT @TgLa7: #LaCorsaAlVoto @mara_carfagna: Molti chiedono una revisione del piano, ma io chiedo: manterrete l'impegno dei fondi per il Mezzo… - TgLa7 : #LaCorsaAlVoto @mara_carfagna: Molti chiedono una revisione del piano, ma io chiedo: manterrete l'impegno dei fondi… - ultimora_pol : #Elezioni2022 Mara #Carfagna: 'Perché Salvini non risponde sul 40% di fondi del PNRR al Sud ma manda avanti i suoi… - picconatore72 : @mara_carfagna @Azione_it Quella che lei racconta è la Napoli di a cui guarda Giuseppe Conte, che ha destinato fond… - FedericoNoceri6 : @graziellacesari @mara_carfagna @corrmezzogiorno @Azione_it La Carfagna disse che i fondi PNRR al Sud erano garanti… -

Teleclubitalia.it

- Molti chiedono una revisione del piano, ma io chiedo: manterrete l'impegno deiper il Mezzogiorno Alcuni leader (come Salvini) non hanno risposto...in Parlamento nel collegio uninominale di Napoli - Fuorigrotta contro la collega Mara, l'... Un provvedimento finanziato utilizzando iche lo Stato incamera in virtù della crescita ... Terzo polo a Napoli, Carfagna: “Difenderemo fondi Pnrr per il Sud” Molti chiedono una revisione del piano, ma io chiedo: manterrete l'impegno dei fondi per il Mezzogiorno Alcuni leader (come Salvini) non hanno risposto ...Dal Fondo europeo per gli affari marittimi ... L'accordo di partenariato è stato sottoscritto dalla ministra Mara Carfagna e dalla Commissaria Ue per la Coesione territoriale Elisa Ferreira.