Carfagna: non condivido l'allarme su pericolo di ritorno del fascismo in Italia (Di mercoledì 31 agosto 2022) - 'Della Meloni non mi piace il tentativo di dividere il mondo in buoni e cattivi, in bianco e nero. Il pericolo è piuttosto nelle divisioni all'interno del centrodestra tra Salvini e ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 31 agosto 2022) - 'Della Meloni non mi piace il tentativo di dividere il mondo in buoni e cattivi, in bianco e nero. Ilè piuttosto nelle divisioni all'interno del centrodestra tra Salvini e ...

mara_carfagna : Il governo agirà fino in fondo sul #gas: l'apertura tedesca al #pricecap rende possibile un piano ????. Ma è surreale… - Azione_it : Questa sera, alle ore 21:20, @mara_carfagna sarà ospite a #LaCorsaAlVoto, speciale del @TgLa7. ???? Sostieni la cre… - Azione_it : Solo per spirito di responsabilità non rispondiamo: perché non ci pensate voi post elezioni, che siete così bravi?… - 0cbf2fdbdf36461 : @mara_carfagna @La7tv Ottima performance. A livello comunicativo e contenutistico molto meglio di Calenda. Anche ne… - ArioPuggioni : RT @vitalbaa: Carfagna ipotizza che il Terzo Polo avrà molti voti grazie al voto di protesta dei cittadini che vogliono Draghi. Premesso ch… -