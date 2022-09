Carfagna: non condivido l'allarme su pericolo di ritorno del fascismo in Italia (Di mercoledì 31 agosto 2022) - 'Della Meloni non mi piace il tentativo di dividere il mondo in buoni e cattivi, in bianco e nero. Il pericolo è piuttosto nelle divisioni all'interno del centrodestra tra Salvini e ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 31 agosto 2022) - 'Della Meloni non mi piace il tentativo di dividere il mondo in buoni e cattivi, in bianco e nero. Ilè piuttosto nelle divisioni all'interno del centrodestra tra Salvini e ...

mara_carfagna : Lezioni di democrazia dagli amici di Cina e Venezuela? No grazie. Caro @GiuseppeConteIT, la salute della democrazia… - CarloCalenda : Il lavoro svolto da @mara_carfagna al Ministero del Sud è stato encomiabile, a partire dagli 82 mld del PNRR. Rivol… - mara_carfagna : Negli ultimi 20 mesi ho avuto l'onore di lavorare e ottenere risultati reali per il Sud, a partire dagli 82mld PNRR… - EnzoSinatti : @__ThomasHobbes @matteorenzi @CarloCalenda @msgelmini @mara_carfagna Ma Letta non doveva rimanere a Parigi? Ma Cont… - Travagliato : RT @calalaruta: @Azione_it @mara_carfagna Ruby la nipote di Mubarak ... per non dimenticare la storia di ogni politico. -