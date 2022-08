Carburanti | prorogato sconto 30 cent al 5 ottobre

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ministro dell`Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 5le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei. Lo annunciano i due ministeri in una nota congiunta precisando che "si estende così fino a tale data il taglio di 30esimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione".

