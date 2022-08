Carburanti | esteso al 5 ottobre lo sconto sulle accise

(Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 5le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei. Si estende così fino a questa data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

