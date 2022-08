Carambola al viale degli Atlantici | auto colpisce due vetture in sosta FOTO

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna vera e propriaed ilè momentaneamente chiuso al traffico. Pochi minuti fa, lungo una delle arterie più percorse del capoluogo sannita, il conducente di una Opel Corsa ha perso il controllo della vettura, impattando due: una Lancia Thema e una Renault Clio. L’Opel ha concluso la propria corsa perpendicolarmente al flusso stradale, costringendo la Polizia Municipale a deviare il flusso su via Tonina Ferrelli, ostruendo il passaggio sulcittadino. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

