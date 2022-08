Cannavaro: 'Napoli impressionante. Ronaldo vuole la Champions' (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Il Napoli è una delle squadre che mi ha impressionato di più perché, pur avendo cambiato diversi giocatori, continua a fare un calcio offensivo e divertente. Il Milan ha confermato le sue qualità. L'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Ilè una delle squadre che mi ha impressionato di più perché, pur avendo cambiato diversi giocatori, continua a fare un calcio offensivo e divertente. Il Milan ha confermato le sue qualità. L'...

NapoliFCNews : Ostigard-Napoli, l'osservatore Boni a CN24: 'Ricorda Cannavaro, ma ha una caratteristica ancora migliore' #Napoli… - NapoliFCNews : Salernitana, Nicola lascia? Pronti De Zerbi e Cannavaro: ma Fabio non piace ai tifosi #Napoli #SSCNapoli… - NapoliFCNews : Gazzetta - Nicola a rischio esonero: Fabio Cannavaro non gradirebbe Salerno per un episodio dell'anno 98-99 #Napoli… - IagoAndrade14 : @mirketto1774 @DiegoDeLucaTwit P. Cannavaro diciamo che si vend... le partite? O non si puo? Insigne era tossico?… - mirketto1774 : @DiegoDeLucaTwit Inoltre la cosa che fa più rabbia è come vengono trattati i calciatori napoletani che giocano nel… -