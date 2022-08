Camion si ribalta, oltre 150mila pomodori sulla strada provocano sette incidenti e tre feriti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una massa di pomodori sparpagliati su un’autostrada ha creato molti disagi al traffico, con la strada chiusa e le auto deviate su strade secondarie. L’incidente si è verificato lunedì 29 agosto sulla California Highway Patrol, l’autostrada della California, e le immagini hanno fatto il giro del web. Un Camion che stava guidando nella corsia in direzione ovest dell’autostrada 80 vicino alla città di Vacaville, nella Bay Area, si è scontrato con altri veicoli prima di schiantarsi contro il guardrail centrale ribaltando il grosso carico di pomodori sulle corsie in direzione est e provocando sette incidenti stradali con tre persone ferite, di cui una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una massa disparpagliati su un’autoha creato molti disagi al traffico, con lachiusa e le auto deviate su strade secondarie. L’incidente si è verificato lunedì 29 agostoCalifornia Highway Patrol, l’autodella California, e le immagini hanno fatto il giro del web. Unche stava guidando nella corsia in direzione ovest dell’auto80 vicino alla città di Vacaville, nella Bay Area, si è scontrato con altri veicoli prima di schiantarsi contro il guardrail centralendo il grosso carico disulle corsie in direzione est e provocandoli con tre persone ferite, di cui una ...

