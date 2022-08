Calitri | grave incidente lungo l’Ofantina | due feriti trasportati in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, alle 14’50 di oggi 31 agosto, è intervenuta sulla SS 7, Ofantina, in località Scalo di, per unstradale che ha visto coinvolta una bisarca che trasportava sette autovetture nuove, ed un autotreno con due cassoni adibiti al trasporto di materiale ferroso da riciclare. Nel violento impatto i conducenti dei due pesanti automezzi rimanevano, uno era originario di Cariati in provincia di Cosenza di anni 38, e l’altro di Giffoni Valle Piana nel Salernitano di anni 50, e venivanodai sanitari del 118 intervenuti rispettivamente presso gli ospedali di Sant’Angelo Dei Lombardi e di Mefi. La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli ...