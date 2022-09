Calenzies | i politici-influencer che rivogliono Draghi

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Carlo Calenda e Matteo Renzi sono due tra i più autorevoliitaliani. In coppia fanno i, tipico amorazzo social con infinite rotture (nostre, di coglioni), riappacificazioni, scazzi, ripensamenti, allacciascarpa, scarpallaccia. Perché certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano: del resto, pure la Chiesa ammette i matrimoni d’interesse. In confronto, comunque, i Tottary, i Ferragnez, sono dei dilettanti. Carlo e Matteo sono i dioscuri del Pd, figli gemelli, sia pure a qualche semestre di distanza, di Prodi e Bellanova. Come tutti i figli, si ribellano alla casa famiglia, però prima o dopo tornano, tornano sempre: andò vanno? Gemelli nella simpatia, nella concretezza, nella genuinità, nella panza, anche se Matteo ogni tanto riesce a calarla, essendo dei due il più sportivo. Sono controversi anche fra di loro, da bravi fratelli ...