Calendario festività ortodosse 2023: tutte le date (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’art. 10, comma 4, della legge 30 luglio 2012, n. 126, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale» dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festivita’ di cui al comma 1, sono comunicate dall’Arcidiocesi al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’art. 10, comma 4, della legge 30 luglio 2012, n. 126, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale» dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno ledelle festivita’ di cui al comma 1, sono comunicate dall’Arcidiocesi al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo .

orizzontescuola : Calendario festività ortodosse 2023: tutte le date - zazoomblog : Calendario scolastico 2022-2023: quando si inizia regione per regione ponti e festività - #Calendario #scolastico… - AniefTorino : Calendario festività Ortodosse anno 2023 - miagmarsuren : RT @bordoni_russia: Anche nel 2023 le festività russe che cadranno nel fine settimana vorranno spostate in giorni feriali. Ecco che aspetto… - robyleofrigio : RT @bordoni_russia: Anche nel 2023 le festività russe che cadranno nel fine settimana vorranno spostate in giorni feriali. Ecco che aspetto… -