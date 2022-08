Calciomercato Torino | Praet ha chiesto la cessione

(Di mercoledì 31 agosto 2022), al lavoro per riportare Dennisin granata: il belga avrebbeal Leicester laContinua la trattativa trae Leicester City per riportare in granata Dennise filtra ottimismo per la sua riuscita. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il trequartista belga avrebbeal club inglese di essere ceduto. Con poco spazio tra le Foxes, spera di potersi giocare al meglio le sue chance per una convocazione al mondiale sotto la Mole. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MarcoGuidi13 : Anche dall’entourage di #Paredes, dopo un paio di giorni di estrema cautela, sta tornando l’ottimismo per il passag… - DiMarzio : #Calciomercato, @TorinoFC_1906 | Si avvicina il ritorno di #Praet: c'è l'apertura al prestito del @LCFC. Si lavora… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, #Shomurodov in uscita: piace a @TorinoFC_1906 e @ACMonza, oltre al… - Vittoriog82 : RT @IlarioDiGiovamb: #Paredes prima parte delle visite mediche a Parigi poi al JMedical a Torino. Poi la firma del contratto. #Allegri ha i… - LeBombeDiVlad : ?? #Torino, le parole di #Juric sul mercato ?? La conferenza stampa integrale #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -

... come anticipato da.it, è andato in scena l'incontro decisivo, con la mediazione ... adesso le visite mediche parigine per Paredes e poi l'arrivo, forse anche questa sera stessa a, ...Innamorato die della Juventus, il giocatore dovette tornare in Inghilterra per volontà esclusiva della moglie: questo perché Peggy(sua moglie) riteneva che i loro figli era giusto che ...I colleghi francesi confermano l'intesa trovata da Juventus e PSG per il trasferimento a Torino di Leandro Paredes, centrocampista classe 1994 del PSG e della nazionale francese. Come riportato ...12:14 - VISITE MEDICHE PER ROVELLA - Nicolò Rovella sta svolgendo le visite mediche con il Monza. 12:12 - IL PUNTO SUL MERCATO - Secondo Sky Sport, la Juventus e il Paris Saint ...