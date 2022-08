Calciomercato Spezia, un giocatore del Chelsea in arrivo! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Calciomercato del Chelsea è stato scoppiettante e pieno di colpi a sorpresa, ma per quanto riguarda le cessioni non si sono registrate grandi vendite, eccetto la cessione di Werner al Lipsia per circa 30 milioni di euro; negli ultimi giorni, però, un giocatore dei Blues sarebbe pronto a tornare in Serie A. Ampadu Chelsea Spezia Ethan Ampadu è l’indiziato numero uno per lo Spezia di Luca Gotti e l’affare sembra in dirittura d’arrivo, con il club inglese che ha accettato la richiesta del club ligure di rimuovere il diritto di riscatto dal prestito che si stava concordando inizialmente. Dopo l’esperienza in Veneto con il Venezia, Ampadu ritorna in Serie A per rilanciarsi e sostituire Martin Erlic, tornato al Sassuolo dopo aver passato 4 stagioni in prestito in ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ildelè stato scoppiettante e pieno di colpi a sorpresa, ma per quanto riguarda le cessioni non si sono registrate grandi vendite, eccetto la cessione di Werner al Lipsia per circa 30 milioni di euro; negli ultimi giorni, però, undei Blues sarebbe pronto a tornare in Serie A. AmpaduEthan Ampadu è l’indiziato numero uno per lodi Luca Gotti e l’affare sembra in dirittura d’arrivo, con il club inglese che ha accettato la richiesta del club ligure di rimuovere il diritto di riscatto dal prestito che si stava concordando inizialmente. Dopo l’esperienza in Veneto con il Venezia, Ampadu ritorna in Serie A per rilanciarsi e sostituire Martin Erlic, tornato al Sassuolo dopo aver passato 4 stagioni in prestito in ...

