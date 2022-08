Calciomercato Salernitana, ultimo botto in attacco: nuova offerta per Piatek (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calciomercato Salernitana: i granata vogliono un ultimo botto in attacco, presentato una nuova offerta per Piatek Nonostante le parole del presidente Iervolino che aveva chiuso la mercato in entrata, la Salernitana vuole mettere a segno un ultimo grande colpo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i granata non hanno ancora mollato la pista Piatek e si sarebbero fatti nuovamente avanti con l’Hertha Berlino. Il d.s. De Sanctis avrebbe presentato al club tedesco una nuova offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’alternativa rimane quella di Shamar Nicholson, attaccante giamaicano dello Spartak Mosca. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022): i granata vogliono unin, presentato unaperNonostante le parole del presidente Iervolino che aveva chiuso la mercato in entrata, lavuole mettere a segno ungrande colpo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i granata non hanno ancora mollato la pistae si sarebbero fattimente avanti con l’Hertha Berlino. Il d.s. De Sanctis avrebbe presentato al club tedesco unasulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’alternativa rimane quella di Shamar Nicholson, attaccante giamaicano dello Spartak Mosca. L'articolo ...

