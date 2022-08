Calciomercato Napoli | interesse per Ounas dalla Francia

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Al centro delle nuove trattative c’è l’algerino Adam, classe ’96. L’attaccante milita nelda ormai due stagioni ma diversi club sembrano aver puntato gli occhi su di lui. In Italia sul calciatore sembravano aver puntato gli occhi Monza, Torino e Sampdoria ma nessuna pista è stata realmente confermata. Si trattava, tra l’altro, per lo L'articolo

anperillo : Alex #Meret dovrebbe restare al #Napoli, perché #Navas non vuole rinunciare all’intera buonuscita chiesta al #Psg.… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, ai dettagli la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside: le cifre dell'accordo ?? - DiMarzio : .@sscnapoli: le ultime su #CristianoRonaldo, #Navas e la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside #calciomercato… - Salvato95551627 : RT @jolandafiore: #Navas -1 AL TERMINE DEL #CALCIOMERCATO ?? Una ciliegina da 4 milioni e Circa 30 ore per piazzarla sul mercato del #Napo… - NapoliFCNews : Demiral ‘salva’ la Juve: il grande colpo lo porta lui #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre #SSCN -

... vediamo che cosa manca, allo stato attuale, alle rose di Milan, Inter, Juventus,, Roma, ... che vi stiamo raccontando qui su.it. E' questo l'ultimo innesto che manca a Pioli per ...Ilha preparato nuovamente il rinnovo di contratto del portiere ex Udinese e Spal, dopo che il ds Giuntoli ne aveva praticamente annunciato la firma nel primo ritiro di Dimaro. Pronto un ...(ANSA) - NAPOLI, 31 AGO - La Salernitana si appresta ad ufficializzare un altro colpo in entrata, il quindicesimo di questa sessione estiva ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...