Calciomercato Napoli | il centrocampista lascia il club | cessione definitiva a un passo

È quasi ufficiale l'approdo di Luca Palmiero al Pescara: raggiunta l'intesa col Napoli per una cessione a titolo definitivo. Il centrocampista il classe '96 ha accettato un contratto biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno in caso di promozione in Serie B. Per Palmiero è un gradito ritorno a Pescara: il playmaker originario di Marano di Napoli ha già militato tra le fila degli abruzzesi durante la stagione di Serie B 2019/2020, quando il Pescara si salvò ai play-out contro il Perugia, collezionando 24 presenze e 1 gol. Luca Palmiero La scorsa stagione il centrocampista campano ha giocato in prestito secco, in Serie B, al Cosenza collezionando 29 presenze nella serie cadetta e ha aiutato la squadra ad ottenere un'insperata salvezza. Data l'esperienza maturata in Serie B e le ...

