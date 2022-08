Calciomercato Monza: visite mediche in corso per Rovella (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calciomercato Monza, Nicolò Rovella sta svolgendo le visite mediche con i brianzoli: per lui un prestito secco dalla Juve Nicolò Rovella sta svolendo le visite mediche per il Monza. Il centrocampista bianconero è pronto a passare al club di Berlusconi. La formula del trasferimento è quella del prestito secco: finite le visite alla clinica Columbus, il calciatore firmerà per i brianzoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022), Nicolòsta svolgendo lecon i brianzoli: per lui un prestito secco dalla Juve Nicolòsta svolendo leper il. Il centrocampista bianconero è pronto a passare al club di Berlusconi. La formula del trasferimento è quella del prestito secco: finite lealla clinica Columbus, il calciatore firmerà per i brianzoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

