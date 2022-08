Calciomercato Milan, si chiude per Vranckx: Bakayoko fa posto al nuovo acquisto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calciomercato Milan: nella giornata di oggi i rossoneri chiudere l’affare Vranckx con il Wolfsburg Come riportato da Tuttosport, nella giornata di oggi Maldini e Massara si ritufferanno nel mercato. Ieri sono proseguiti i contatti con il Wolfsburg per Aster Vranckx: la distanza tra le parti è minima e oggi tutti i tasselli del puzzle dovrebbero andare a posto (1 milione per il prestito, 11 al riscatto). Sempre oggi è attesa la risoluzione del contratto di Tiémoué Bakayoko che contestualmente farà altrettanto con il Chelseaa cui è legato fino al 2024. Da “uomo libero” può cercarsi squadra: per lui si sono fatti avanti Newcastle e Monza. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022): nella giornata di oggi i rossonerire l’affarecon il Wolfsburg Come riportato da Tuttosport, nella giornata di oggi Maldini e Massara si ritufferanno nel mercato. Ieri sono proseguiti i contatti con il Wolfsburg per Aster: la distanza tra le parti è minima e oggi tutti i tasselli del puzzle dovrebbero andare a(1 milione per il prestito, 11 al riscatto). Sempre oggi è attesa la risoluzione del contratto di Tiémouéche contestualmente farà altrettanto con il Chelseaa cui è legato fino al 2024. Da “uomo libero” può cercarsi squadra: per lui si sono fatti avanti Newcastle e Monza. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

