Calciomercato Milan, cosa accadrà prima del gong finale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ultime ore di questa sessione di Calciomercato. Nella giornata di giovedì 1 settembre, alle 20, calerà il sipario sulla finestra estiva, con ancora diverse squadre alla ricerca di rinforzi. Tra queste il Milan, che, dopo aver... Leggi su europa.today (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ultime ore di questa sessione di. Nella giornata di giovedì 1 settembre, alle 20, calerà il sipario sulla finestra estiva, con ancora diverse squadre alla ricerca di rinforzi. Tra queste il, che, dopo aver...

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, #Bakayoko verso la risoluzione. Proseguono i contatti con il #Wolfsburg per #Vranckx - lucabianchin7 : In giornata c’è stata la telefonata chiave per la risoluzione tra #Milan e #Bakayoko, che risolverà anche col Chels… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan vicino alla chiusura per #Vranckx del @VfL_Wolfsburg ???? - RadioRossonera : Tra #Milan e #Wolfsburg la fumata bianca è vicina - occhio_notizie : Nuovo rinforzo in arrivo per il #Milan, si tratta di #Vranckx dal #Wolfsburg -