Calciomercato Milan, c’è l’accordo: è fatta per Vranckx: i dettagli? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calciomercato Milan, raggiunto l’accordo per l’acquisto di Vranckx: tutti i dettagli della trattativa per il giocatore Secondo quanto riferito dall’Equipe, il Milan ed il Wolfsburg hanno trovato l’accordo per il prestito con opzione di Aster Vranckx, pronto quindi a passare al club rossonero. Il diritto di riscatto del centrocampista belga è stato poi fissato per una cifra pari a 13.5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022), raggiuntoper l’acquisto di: tutti idella trattativa per il giocatore Secondo quanto riferito dall’Equipe, iled il Wolfsburg hanno trovatoper il prestito con opzione di Aster, pronto quindi a passare al club rossonero. Il diritto di riscatto del centrocampista belga è stato poi fissato per una cifra pari a 13.5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @acmilan, è fatta per #Vranckx: i dettagli dell'operazione. Domani le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, #Bakayoko verso la risoluzione. Proseguono i contatti con il #Wolfsburg per #Vranckx - lucabianchin7 : In giornata c’è stata la telefonata chiave per la risoluzione tra #Milan e #Bakayoko, che risolverà anche col Chels… - AMinghetti : RT @NicoSchira: Il #PSG di nuovo all’assalto per Milan #Skriniar: paventata ad agente e intermediari la volontà di presentare una nuova imp… - SempreIntercom : RT @NicoSchira: Il #PSG di nuovo all’assalto per Milan #Skriniar: paventata ad agente e intermediari la volontà di presentare una nuova imp… -