Calcio | Roma | niente permesso di lavoro per Kluivert | salta l' affare col Fulham

(Di mercoledì 31 agosto 2022), 31 ago. - (Adnkronos) -per Justin. Come riporta Sky Sports UK, l'esterno offensivo non ha ricevuto ildia causa dello scarso minutaggio avuto nellae non potrà quindi trasferirsi in Premier League. L'olandese era atteso oggi stesso a Londra per le visite mediche, dopo che nella giornata di ieriavevano definito un accordo per la sua cessione in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 9.5 milioni di euro.

Il giocatore ceduto dalla Roma era atteso oggi a Londra per le visite mediche, dopo che nella giornata di ieri la società giallorossa e il Fulham avevano definito un accordo per la sua cessione in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 9.5 milioni di euro. Roma, 31 ago. – (Adnkronos) – Niente Fulham per Justin Kluivert. Come riporta Sky Sports UK, l'esterno offensivo non ha ricevuto il permesso di lavoro a causa dello scarso minutaggio avuto nella Roma. (ANSA) - LONDRA, 31 AGO - Niente Fulham, secondo Sky Sports UK, per Justin Kluivert. Come riferisce l'emittente, l'esterno offensivo olandese non potrà trasferirsi in Premier League.