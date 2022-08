Calcio | firmato il closing | il Milan passa da Elliott a RedBird

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. - (Adnkronos) - E' statoilggio di proprietà delche va dal fondo, gestito dalla famiglia Singer, al fondo, fondato dall'ex banchiere di Goldman Sachs, Gerry Cardinale per una cifra di 1,2 miliardi di euro. Tra i sottoscrittori del fondo anche la stella Nba LeBron James e la famiglia proprietaria dell'iconica franchigia della Mlb, i New York Yankees. Lo annuncia ilcon una nota sul proprio sito ufficiale.

Cardinale: 'L'obiettivo è mantenere il Milan al vertice del calcio mondiale' Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird, ha dichiarato: "La nostra visione per il Milan è chiara: ..."