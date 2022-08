Calcio: Chelsea, ufficiale l'acquisto di Fofana dal Leicester (Di mercoledì 31 agosto 2022) Londra, 31 ago. - (Adnkronos) - E' ufficiale l'acquisto di Wesley Fofana da parte del Chelsea. Il centrale difensivo arriva a Londra dal Leicester per una cifra superiore agli ottanta milioni di euro. Fofana ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Londra, 31 ago. - (Adnkronos) - E'l'di Wesleyda parte del. Il centrale difensivo arriva a Londra dalper una cifra superiore agli ottanta milioni di euro.ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

