Calcio: Balotelli lascia l'Adana e va in Svizzera, oggi visite mediche con il Sion (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sion, 31 ago. - (Adnkronos) - Mario Balotelli sta per lasciare la Turchia. Dopo la lite in campo con il tecnico Vincenzo Montella, il 32enne attaccante italiano ha deciso di andare via dall'Adana Demirspor e di accettare l'offerta del Sion. Il club elvetico, allenato da Paolo Tramezzani gli ha offerto un contratto triennale fino a giugno 2025, battendo la concorrenza dei greci dell'Aek Atene. oggi sono in programma le visite mediche. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022), 31 ago. - (Adnkronos) - Mariosta perre la Turchia. Dopo la lite in campo con il tecnico Vincenzo Montella, il 32enne attaccante italiano ha deciso di andare via dall'Demirspor e di accettare l'offerta del. Il club elvetico, allenato da Paolo Tramezzani gli ha offerto un contratto triennale fino a giugno 2025, battendo la concorrenza dei greci dell'Aek Atene.sono in programma le

