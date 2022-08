Caduta libera, Gerry Scotti e la frecciatina alla RAI: lo sfogo durante la prima puntata (Di mercoledì 31 agosto 2022) La prima puntata della nuova stagione di Caduta libera ha visto andare in scena una frecciatina tirata da Gerry Scotti i colleghi di casa Rai . Avete sentito il suo sfogo durante la puntata di esordio?... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ladella nuova stagione diha visto andare in scena unatirata dai colleghi di casa Rai . Avete sentito il suoladi esordio?...

Cinzia59391505 : @SalsaConAndrea L'unico leader russo che ha portato il suo Paese in una dimensione più libera.Parlava di persona co… - Dad_o71 : @LucaBizzarri Ormai, è in caduta libera - Hyperrita : Una squadra ormai in caduta libera insieme ad un giocatore a fine carriera…è così che si costruiscono le grandi squ… - MauroBeltramo : RT @Libero_official: Il #sondaggio realizzato da #Emg per #Cartabianca vede aumentare del il divario tra #Pd e #FdI. Ecco tutte le cifre in… - RubertiSimone : @Anna11563647 @cuoredialiante La torre esiste...ma è solo caduta libera senza le persone sospese coi fili....e non va così veloce -