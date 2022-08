“Caduta Libera”, Gerry Scotti durante la puntata lancia una frecciatina alla Rai (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Caduta Libera”: Gerry Scotti lancia una frecciatina alla Rai. Il famoso conduttore durante una puntata della trasmissione, andata in onda il 29 agosto 2022 su Canale 5, si è lasciato sfuggire una lamentela nei confronti della rete concorrente. Ma non è finita qui perché il buon Scotti ha approfittato del giorno stesso per comunicare un annuncio molto importante. Ecco quali sono state le sue parole esatte.



“Caduta Libera”: Gerry Scotti lancia una frecciatina alla Rai. Il famoso conduttore durante una puntata dell’undicesima edizione della trasmissione Mediaset, ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 31 agosto 2022) “”:unaRai. Il famoso conduttoreunadella trasmissione, andata in onda il 29 agosto 2022 su Canale 5, si è lasciato sfuggire una lamentela nei confronti della rete concorrente. Ma non è finita qui perché il buonha approfittato del giorno stesso per comunicare un annuncio molto importante. Ecco quali sono state le sue parole esatte.”:unaRai. Il famoso conduttoreunadell’undicesima edizione della trasmissione Mediaset, ...

Bianca34874951 : RT @Libero_official: Il #sondaggio realizzato da #Emg per #Cartabianca vede aumentare del il divario tra #Pd e #FdI. Ecco tutte le cifre in… - FabrizioDalCol : CartaBianca, il sondaggio: Pd in caduta libera e Meloni col turbo, le cifre - Libero_official : Il #sondaggio realizzato da #Emg per #Cartabianca vede aumentare del il divario tra #Pd e #FdI. Ecco tutte le cifre… - jamesluis87 : @lorepregliasco @SalvatoreMerlo Il PD invece mi sembra in caduta libera - LuigiIvanV : RT @TWDDarylRick: Ma possibile che ad 'Caduta libera 2022' il pubblico sia tutto con quelle ridicole mascherine? O sono episodi del 2020? -