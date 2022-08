Borussia Dortmund vs Hoffenheim – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo il secondo miglior inizio di una campagna di Bundesliga, l’Hoffenheim ha la possibilità di porre fine a una serie di quattro sconfitte contro il Borussia Dortmund in campionato quando lo affronterà venerdì 2 settembre al Signal Iduna Park. Entrambe le squadre hanno nove punti dopo quattro partite nella massima serie tedesca, con il Dortmund che ha vinto questo esatto incontro la scorsa stagione con un punteggio di 3-2. Il calcio di inizio di Borussia Dortmund vs Hoffenheim è previsto alle 20:30 Anteprima della partita Borussia Dortmund vs Hoffenheim: a che punto sono le due squadre Borussia Dortmund Dopo aver fatto la storia sbagliata nel precedente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo il secondo miglior inizio di una campagna di Bundesliga, l’ha latà di porre fine a una serie di quattro sconfitte contro ilin campionato quando lo affronterà venerdì 2 settembre al Signal Iduna Park. Entrambe le squadre hanno nove punti dopo quattro partite nella massima serie tedesca, con ilche ha vinto questo esatto incontro la scorsa stagione con un punteggio di 3-2. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreDopo aver fatto la storia sbagliata nel precedente ...

