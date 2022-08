LaVeritaWeb : Il Paese è un grande produttore di combustibili fossili e ospita il Ttf, la Borsa che determina il prezzo del gas:… - fisco24_info : Borsa: Europa chiude in calo, pesa l'inflazione: Parigi (-1,37%), Londra (-1,05%), Francoforte (-0,97%) - zazoomblog : Borsa Europa debole dopo inflazione record Milano -06% - #Borsa #Europa #debole #inflazione - ansa_economia : Borsa: Europa lima il calo dopo Wall Street, Milano -0,4%. In calo gas e petrolio. Poco mosso l'euro sul dollaro… - infoiteconomia : Borsa: Europa debole dopo inflazione record, Milano -0,6% -

Le Borse europee chiudono in calo con i prezzi al consumo che non arrestano la corsa. I dati sull'inflazione hanno provocato anche nuove tensioni sui Titoli di Stato con gli investitori che tema ...Le Borse europee limano il calo dopo l'avvio contrastato di Wall Street. Gli investitori guardano con grande attenzione alla corsa dell'inflazione con i titoli di Stato che tornano in tensione in ...Le quotazioni e i casi di borsa di oggi: Unicredit ... analisti in seguito al via libera della Bce alla seconda tranche del buyback, da 1 miliardo di euro. Equita Sim ha confermato la raccomandazione ...(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini, dopo i dati negativi sull'inflazione. Intanto Wall Street si muove ...