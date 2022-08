Borrell | Ue sospende regime facilitazioni visti ai russi

EnricoFaraboll1 : La Ue sospende l'accordo per i visti ai cittadini russi. Mosca: 'Bruxelles si spara sui piedi' - faustalissia : RT @francofontana43: Barbarie. Ancora un atto di escalation da parte dell’Ue che invece di promuovere iniziative di pace alimenta l’odio e… - TontiSalvatore : RT @francofontana43: Barbarie. Ancora un atto di escalation da parte dell’Ue che invece di promuovere iniziative di pace alimenta l’odio e… - MelgerTina : RT @francofontana43: Barbarie. Ancora un atto di escalation da parte dell’Ue che invece di promuovere iniziative di pace alimenta l’odio e… - mattiamattiaaa : RT @francofontana43: Barbarie. Ancora un atto di escalation da parte dell’Ue che invece di promuovere iniziative di pace alimenta l’odio e… -

Qualcosa andava fatto, dice, di fronte allo scempio di chi passa la frontiera e spende e ...soltanto l'accordo di facilitazione per l'ottenimento dei visti firmato con la Russia nel ...Lo ha annunciato il capo della diplomazia europea, Josep, in una conferenza stampa dopo l'incontro. L'accordo era già "parzialmente sospeso, per alcuni gruppi di persone (politici, ecc.)", ha ...(Agenzia Vista) Praga, 31 agosto 2022 'Sospensione totale dell’accordo di facilitazione dei visti dell’Unione europea con la Russia. L'accordo ...A’ la guerre comme à la guerre», ha concluso. «I capi europei hanno stufato con il loro schiamazzo russofobo sui visti Schengen per i cittadini del. nostro Paese. L’ha scritto su Telegram l’ex preside ...