Bonus trasporti, l’1 settembre è il clic day: ecco come richiedere il voucher da 60 euro per comprare un abbonamento ai mezzi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Al via il clic day per il Bonus trasporti. Domani, 1 settembre, è la giornata prevista per riuscire ad aggiudicarsi i 60 euro di agevolazione per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile per i mezzi pubblici. Spettano a chi nel 2021 ha avuto un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. La domanda potrà essere inoltrata a partire dalle 8 di mattina attraverso il sito predisposto dal Ministero del Lavoro Bonustrasporti.lavoro.gov.it. Il Bonus va utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione, anche se l’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Il valore dell’incentivo non può superare l’importo di 60 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Al via ilday per il. Domani, 1, è la giornata prevista per riuscire ad aggiudicarsi i 60di agevolazione per l’acquisto di unannuale o mensile per ipubblici. Spettano a chi nel 2021 ha avuto un reddito complessivo non superiore a 35.000. La domanda potrà essere inoltrata a partire dalle 8 di mattina attraverso il sito predisposto dal Ministero del Lavoro.lavoro.gov.it. Ilva utilizzato, acquistando un, entro il mese solare di emissione, anche se l’può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Il valore dell’incentivo non può superare l’importo di 60 ...

MinLavoro : Richiedi il #BonusTrasporti per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale. Vai su… - moneypuntoit : ?? Bonus trasporti dal 1° settembre: come ottenerlo, chi può richiederlo e quante volte ?? - vicenzareport : #Provincia Bonus Trasporti: attivo da domani il portale ministeriale. L’invito agli utenti: fare richiesta per tem… - infoitinterno : Bonus trasporti, come si chiede - infoitinterno : Abbonamenti Atm e Trenord, come avere lo sconto di 60 euro (al mese) col 'bonus trasporti' -