Bonus trasporti, arriva il via alla domanda: come funzionerà il click day (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si è in procinto di poter fare domanda per il Bonus trasporti. Una misura tanto attesa e che metterà in campo il click day. Ma come funzionare tale processo? Il mondo dei Bonus, soprattutto nell'ultimo periodo, ha visto mettere in campo tante misure. In questo caso, l'incentivo per i trasporti permette non solo alle persone di utilizzare il trasporto locale e nazionale ma anche aiutare l'ambiente. La misura, infatti, ha questa duplice finalità. Adobe StockIl decreto Aiuti ha portato alla luce tantissime misure economiche. Tra queste anche il Bonus trasporti che ha la finalità di concedere gli abbonamenti per il trasporto pubblico. Tale Bonus copre l'intera fino a raggiungere un ...

