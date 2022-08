Bonus trasporti 2022: come fare domanda e gli importi disponibili (Di mercoledì 31 agosto 2022) come fare domanda per il Bonus trasporti 2022? Da domani, giovedì 1 settembre, arriverà finalmente il suo momento, precisamente dalle ore 8 del mattino. Sarà possibile fare domanda online per ottenere questo sostegno previsto dal decreto Aiuti. Si parla da mesi di questo incentivo che ha come scopo quello di aiutare ad acquistare abbonamenti mensili o annuali per i mezzi pubblici. Chi può fare domanda per il Bonus trasporti? I lavoratori e gli studenti che hanno un reddito inferiore ai 35mila euro annui. Ma vediamo ora quali sono tutti i dettagli da conoscere. Bonus trasporti 2022: tutto quello che c’è da ... Leggi su comeguadagnareoggi (Di mercoledì 31 agosto 2022)per il? Da domani, giovedì 1 settembre, arriverà finalmente il suo momento, precisamente dalle ore 8 del mattino. Sarà possibileonline per ottenere questo sostegno previsto dal decreto Aiuti. Si parla da mesi di questo incentivo che hascopo quello di aiutare ad acquistare abbonamenti mensili o annuali per i mezzi pubblici. Chi puòper il? I lavoratori e gli studenti che hanno un reddito inferiore ai 35mila euro annui. Ma vediamo ora quali sono tutti i dettagli da conoscere.: tutto quello che c’è da ...

