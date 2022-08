Bonus 200 euro per le partite Iva: ecco quando fare domanda, la data (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un nuovo Bonus nell’aria che i professionisti autonomi non dovrebbero lasciarsi sfuggire. Proprio i lavoratori iscritti alle Casse di previdenza private che possiedono i requisiti per accedere al Bonus 200 euro dovranno presentare domanda per ricevere l’incentivo economico. Click day per il Bonus 200 euro: la data Per tale ragione, dunque, è stato deciso ed istituito un click day e nelle ultime ore è iniziata a circolare una probabile data in cui si potrà fare richiesta per il Bonus: si parla del 15 settembre. Questa, dunque, al momento, la data ipotetica che circola all’interno dell’Adepp, l’Associazione degli Enti pensionistici, prima dell’uscita del provvedimento attuativo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un nuovonell’aria che i professionisti autonomi non dovrebbero lasciarsi sfuggire. Proprio i lavoratori iscritti alle Casse di previdenza private che possiedono i requisiti per accedere al200dovranno presentareper ricevere l’incentivo economico. Click day per il200: laPer tale ragione, dunque, è stato deciso ed istituito un click day e nelle ultime ore è iniziata a circolare una probabilein cui si potràrichiesta per il: si parla del 15 settembre. Questa, dunque, al momento, laipotetica che circola all’interno dell’Adepp, l’Associazione degli Enti pensionistici, prima dell’uscita del provvedimento attuativo del ...

