Bologna, subito Zirkzee: i convocati per la Salernitana (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – Dopo l’intervento in conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di campionato tra il suo Bologna e la Salernitana, in programma domani allo stadio Dall’Ara. Il tecnico rossoblù deve fare a meno solo dei difensori Dijks e Mbaye, subito a disposizione l’attaccante Zirkzee. Questo l’elenco completo: Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Medel, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Schouten, Soriano, Vignato. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Zirkzee. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo l’intervento in conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco deiper la sfida di campionato tra il suoe la, in programma domani allo stadio Dall’Ara. Il tecnico rossoblù deve fare a meno solo dei difensori Dijks e Mbaye,a disposizione l’attaccante. Questo l’elenco completo: Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Medel, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Schouten, Soriano, Vignato. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone,. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

