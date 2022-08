Bollettino Covid-19 oggi | mercoledì 31 agosto | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il-19 aggiornato a312022. Prosegue il monitoraggio dei dati delle ultime ventiquattro ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Va avanti senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna. Nella giornata odierna si registrano 21.817 nuovi, 90, 36.032, 36.772 tamponi molecolari, 213 (-13) ricoverati in terapia intensiva, 5.091 (-336) ricoverati negli altri reparti. ...

Sono 21.817 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 31.088). Sale così ad almeno 21.867.757 il numero di persone ...