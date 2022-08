Bollette, lo Stato ha opzionato un quarto del fabbisogno dell’industria nazionale: nessuno lo utilizza perché mancano i decreti attuativi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Subissati da tragiche previsioni di razionamento e consigli sulla lavatrice, gli italiani scoprono che c’è un’industria energivora che non smette mai di lavorare: la burocrazia. E’ a questa, ad esempio, che si devono i decreti inattuati sulle rinnovabili che portano al colmo dei paradossi: l’inutilizzo di 17 terawattora di energia, pari a un quarto del fabbisogno industriale nazionale, prodotte dalle rinnovabili che lo Stato ha opzionato ma che non impiega proprio per mancanza di un decreto di secondo livello che spetterebbe al Ministero della Transizione Ecologica, quello che a dispetto del nome detiene il record delle leggi inattuate. Una notizia che fa accapponare la pelle ai tanti imprenditori messi in ginocchio dalla bolletta energetica che in questi giorni si vedono recapitare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Subissati da tragiche previsioni di razionamento e consigli sulla lavatrice, gli italiani scoprono che c’è un’industria energivora che non smette mai di lavorare: la burocrazia. E’ a questa, ad esempio, che si devono iinattuati sulle rinnovabili che portano al colmo dei paradossi: l’inutilizzo di 17 terawattora di energia, pari a undelindustriale, prodotte dalle rinnovabili che lohama che non impiega proprio per mancanza di un decreto di secondo livello che spetterebbe al Ministero della Transizione Ecologica, quello che a dispetto del nome detiene il record delle leggi inattuate. Una notizia che fa accapponare la pelle ai tanti imprenditori messi in ginocchio dalla bolletta energetica che in questi giorni si vedono recapitare ...

