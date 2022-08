Bollette | il ruolo del meteo | cosa può accadere tra poche settimana

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) È proprio un bollettino di guerra-bis quello che stiamo combattendo sul fronte delle tariffe. Continuiamo, infatti, a registrare rialzi-record un po' dappertutto ed il nostro rientro dalle ferie si presenta più che nero: nerissimo. Basti solo pensare alledella luce schizzate alle stelle con il Prezzo unico nazionale dell'energia che è quasi triplicato rispetto allo scorso gennaio. A questo punto, c'è solo da sperare che i prossimi mesi siano particolarmente tiepidi sul fronterologico: così non spenderemo troppo nel riscaldamento ma potremo anche mettere davvero in naftalina i condizionatori d'aria che, in questa torrida estate, sono diventati un salasso per le nostre tasche. Basti solo pensare che, a tenerli accesi, finiremo per sborsare oltre duecento euro in più al mese, una tassa che rischia di congelarci più degli stessi ...