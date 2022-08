Bollette, ecco come risparmiare il 10% dell’energia (Di mercoledì 31 agosto 2022) In un autunno che si annuncia caldo dal punto di vista del caro energia, ecco come ognuno di noi può risparmiare fino al 10% del prezzo in bolletta: dall'acqua agli elettrodomestici, così si riducono i consumi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) In un autunno che si annuncia caldo dal punto di vista del caro energia,ognuno di noi puòfino al 10% del prezzo in bolletta: dall'acqua agli elettrodomestici, così si riducono i consumi

