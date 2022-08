Bollette alle stelle, l’sos di Barone: “Aziende Ponte Valentino a rischio paralisi” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo quasi al punto di non ritorno”. Dalla sala del Consiglio di Palazzo Mosti Luigi Barone, presidente del consorzio Asi di Benevento, lancia un ultimo grido d”allarme. “Prima che sia troppo tardi”. Il ‘caro energia’ rischia di mandare a carte quarantotto l’area industriale di Ponte Valentino. “E’ arrivata la bolletta di luglio per il depuratore consortile: è di 53mila euro. Noi non possiamo pagarla. Agli imprenditori possiamo chiedere un contributo di solidarietà ma certo non possiamo pretendere che siano loro ad accollarsi questo costo“. Facile immaginare cosa accadrà se non verrà saldata la bolletta: “Rischiamo il blocco del depuratore e dunque il blocco delle Aziende che se ne servono. Quante sono? Tutte tranne una“. Occorre un intervento immediato – ripete Barone che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo quasi al punto di non ritorno”. Dalla sala del Consiglio di Palazzo Mosti Luigi, presidente del consorzio Asi di Benevento, lancia un ultimo grido d”allarme. “Prima che sia troppo tardi”. Il ‘caro energia’ rischia di mandare a carte quarantotto l’area industriale di. “E’ arrivata la bolletta di luglio per il depuratore consortile: è di 53mila euro. Noi non possiamo pagarla. Agli imprenditori possiamo chiedere un contributo di solidarietà ma certo non possiamo pretendere che siano loro ad accollarsi questo costo“. Facile immaginare cosa accadrà se non verrà saldata la bolletta: “Rischiamo il blocco del depuratore e dunque il blocco delleche se ne servono. Quante sono? Tutte tranne una“. Occorre un intervento immediato – ripeteche ...

