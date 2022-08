Bollette alle stelle? Ecco il nuovo Rolex 2022 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Caro-Bollette, il prezzo del gas e le utenze alle stelle? Una disgrazia, una tragedia per famiglie e imprese. Meglio provare a farsi una risata. Oddio, meglio... proviamo a farci una risata. Come? Con l'ultimo modello di Rolex, il "2022". Il quadrante diventa un contatore: prezzi salatissimi, sia per il Rolex sia per le Bollette. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Caro-, il prezzo del gas e le utenze? Una disgrazia, una tragedia per famiglie e imprese. Meglio provare a farsi una risata. Oddio, meglio... proviamo a farci una risata. Come? Con l'ultimo modello di, il "". Il quadrante diventa un contatore: prezzi salatissimi, sia per ilsia per le

GiuseppeConteIT : Il grande affetto di Rimini ci dà la carica per batterci con ancor più forza.È stato importante parlare con commerc… - pdnetwork : ???? Intervento rapido per aiutare imprese e famiglie, alle prese con bollette e #caroenergia. Senza abbandonare la t… - EnricoLetta : Rilanciamo il #turismo: proponiamo un fondo di garanzia per riqualificare gli alberghi e percorsi di #formazione. M… - TempiReali : RT @GiuseppeConteIT: Il grande affetto di Rimini ci dà la carica per batterci con ancor più forza.È stato importante parlare con commercian… - Roberto02248702 : RT @GiuseppeConteIT: Il grande affetto di Rimini ci dà la carica per batterci con ancor più forza.È stato importante parlare con commercian… -