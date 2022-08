Bollette +200-300%, 120mila imprese commercio a rischio chiusura (Di mercoledì 31 agosto 2022) La corsa inarrestabile dei prezzi delle materie prime energetiche e un`inflazione che viaggia intorno all`8% si sta abbattendo sui bilanci delle imprese del terziario e della distribuzione tradizionale e moderna con un aumento delle Bollette che, di giorno in giorno, diventa sempre più insostenibile. Una situazione di "vera e propria emergenza che sta comprimendo i già bassi margini operativi di molte aziende del settore e che rischia di portare al rallentamento, se non addirittura alla chiusura, di tante attività". Secondo una stima dell`Ufficio Studi di Confcommercio, da qui ai primi sei mesi del 2023, sono a rischio circa 120mila imprese del terziario di mercato e 370mila posti di lavoro. Tra i settori più esposti ai rincari energetici, il commercio ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 31 agosto 2022) La corsa inarrestabile dei prezzi delle materie prime energetiche e un`inflazione che viaggia intorno all`8% si sta abbattendo sui bilanci delledel terziario e della distribuzione tradizionale e moderna con un aumento delleche, di giorno in giorno, diventa sempre più insostenibile. Una situazione di "vera e propria emergenza che sta comprimendo i già bassi margini operativi di molte aziende del settore e che rischia di portare al rallentamento, se non addirittura alla, di tante attività". Secondo una stima dell`Ufficio Studi di Conf, da qui ai primi sei mesi del 2023, sono acircadel terziario di mercato e 370mila posti di lavoro. Tra i settori più esposti ai rincari energetici, il...

