Blonde, Ana de Armas non capisce perché è stato vietato ai minori: "Ci sono molti film più espliciti" (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ana de Armas non pensa che Blonde, il suo film su Marilyn Monroe diretto da Andrew Dominik, non meriti affatto di essere stato vietato ai minori di 17 anni. Ana de Armas, che in Blonde interpreta l'icona di Hollywood, non è assolutamente d'accordo sul fatto che il film sia stato vietato ai minori dalla Motion Picture Association in quanto, secondo lei, non è affatto più grafico di molti altri contenuti mainstream. A proposito della pellicola prodotta da Netflix, che racconta una versione romanzata della vita di Marilyn Monroe basata sull'omonimo romanzo del 2000 di Joyce Carol Oates, la de Armas ha dichiarato: "Non ho proprio capito ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ana denon pensa che, il suosu Marilyn Monroe diretto da Andrew Dominik, non meriti affatto di essereaidi 17 anni. Ana de, che ininterpreta l'icona di Hollywood, non è assolutamente d'accordo sul fatto che ilsiaaidalla Motion Picture Association in quanto, secondo lei, non è affatto più grafico dialtri contenuti mainstream. A proposito della pellicola prodotta da Netflix, che racconta una versione romanzata della vita di Marilyn Monroe basata sull'omonimo romanzo del 2000 di Joyce Carol Oates, la deha dichiarato: "Non ho proprio capito ...

