Blitz dei Nas nelle pizzerie del centro | sequestrati alimenti

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Oltre 50 kg diprivi di tracciabilità alimentare sono statidai carabinieri del Nas di Napoli al termine di controlli effettuati in numerosedelstorico del capoluogo partenopeo. I militari del Nucleo Antisofisticazione hanno accertato in una pizzeria delche glida somministrare ai clienti erano tenuti in pessimo stato di conservazione; sono inoltre emerse significative carenze igieniche sanitarie. Oltre al sequestro degli, i carabinieri hanno quindi disposto la chiusura immediata di due depositi e degli spogliatoi, comminando in totale sanzioni per 12 mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.