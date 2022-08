Bignami dopo che FdI ha contrastato le restrizioni anti - Covid: 'Commissione d'inchiesta sulla pandemia' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Loro sono peggio di Trump e Bolsonaro messi insieme. Durante la pandemia hanno contestato quasi tutte le restrizioni. volevano ristoranti aperti e meno distanze, hanno contestato le mascherine e i ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 agosto 2022) Loro sono peggio di Trump e Bolsonaro messi insieme. Durante lahanno contestato quasi tutte le. volevano ristoraperti e meno distanze, hanno contestato le mascherine e i ...

LaVeritaWeb : Dopo Burioni, Bassetti e Ricciardi, pure Rasi invoca chiarezza sui decessi dell’ondata estiva. Non curiamo i malati… - Lucilla93730473 : RT @LaVeritaWeb: Dopo Burioni, Bassetti e Ricciardi, pure Rasi invoca chiarezza sui decessi dell’ondata estiva. Non curiamo i malati? Conti… - gatrite2317 : @fypupiss @LaBombetta76 Yo bro, ti sento sul pezzo. No sai lei è così fra dopo aver letto no cioè non ha letto yo s… - ANSA_Lifestyle : Dopo gli esami di #maturità, parte la corsa dei ragazzi che devono recuperare i #debiti: la preparazione è sui… - ducci_elena : RT @LaVeritaWeb: Dopo Burioni, Bassetti e Ricciardi, pure Rasi invoca chiarezza sui decessi dell’ondata estiva. Non curiamo i malati? Conti… -